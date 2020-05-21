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Факты / Происшествия

Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн

Нацполиция задержала членов преступной организации, которая присвоила почти 18 млн грн.

Она состояла из нескольких организованных преступных групп. Мошенники действовали на территории всего государства.

— В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержали 12 активных участников — организатора, трех соорганизаторов и восемь членов преступной группировки. Средства пострадавших злоумышленники присваивали под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений, — сообщил руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

По его словам, сотрудники Департамента совместно с оперативниками Управления уголовного розыска полиции в Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областях задержали мошенников.

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Преступная группировка создала 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Члены группы совершили около 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн грн.

Злоумышленники звонили фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива.

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После договоренности о продаже товара мошенники просили оплатить предоплату. Только пострадавшие перечисляли задаток за товар — злоумышленники отключали телефоны и исчезали.

Если жертва не соглашалась платить предоплату, преступники находили поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товаров на адрес потерпевших.

  • Нацполіція
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Нацполіція
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
  • Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн
Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн / 9 фотографий

Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

После получения платежного поручения потерпевшие не проверяли поступление средств и начинали разгружать товар. В это время один из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечисления средств.

Нацполиция провела 20 обысков и изъяла оружие, наркотики, банковские карты, финансово-хозяйственные документы. Также были выявлены средства в иностранной валюте и золотые изделия.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 190 (мошенничество) и ст. 255 (Создание преступной организации) УК.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Киеве мошенники обещали помощь в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти. За свои услуги злоумышленники хотели от $50 до $150 тыс.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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