Нацполиция задержала членов преступной организации, которая присвоила почти 18 млн грн.

Она состояла из нескольких организованных преступных групп. Мошенники действовали на территории всего государства.

— В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержали 12 активных участников — организатора, трех соорганизаторов и восемь членов преступной группировки. Средства пострадавших злоумышленники присваивали под предлогом продажи дизельного топлива и минеральных удобрений, — сообщил руководитель Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

По его словам, сотрудники Департамента совместно с оперативниками Управления уголовного розыска полиции в Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областях задержали мошенников.

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Преступная группировка создала 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Члены группы совершили около 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн грн.

Злоумышленники звонили фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива.

После договоренности о продаже товара мошенники просили оплатить предоплату. Только пострадавшие перечисляли задаток за товар — злоумышленники отключали телефоны и исчезали.

Если жертва не соглашалась платить предоплату, преступники находили поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товаров на адрес потерпевших.



































Брали предоплату за удобрения и исчезали: мошенники обманули фермеров на 18 млн грн / 9 фотографий

Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

После получения платежного поручения потерпевшие не проверяли поступление средств и начинали разгружать товар. В это время один из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленного перечисления средств.

Нацполиция провела 20 обысков и изъяла оружие, наркотики, банковские карты, финансово-хозяйственные документы. Также были выявлены средства в иностранной валюте и золотые изделия.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ст. 190 (мошенничество) и ст. 255 (Создание преступной организации) УК.

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Ранее Факты ICTV сообщали, что в Киеве мошенники обещали помощь в трудоустройстве на руководящие должности в высших органах государственной власти. За свои услуги злоумышленники хотели от $50 до $150 тыс.