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Факты / Украина

В Одессе таксист перевела 72 тыс. грн по телефону клиентки, пока та спала

В Одессе водитель такси ограбила свою пассажирку на 72 тыс. грн.

Пострадавшая жительница Суворовского района, которую та отвозила домой. Услугами перевозчика женщина воспользовалась далеко за полночь и по дороге уснула, в результате чего и стала легкой добычей.

Злоумышленница забрала из сумки пассажирки телефон и банковскую карту, с которой с помощью мобильного приложения перечислила на свое имя около 72-х тыс. грн.

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Правонарушительницу установили во время следственно-розыскных мероприятий. Это 32-летняя одесситка. В содеянном женщина созналась.

Злоумышленницы сообщили о подозрении по факту совершения кражи и мошенничества. Максимальное наказание, которое ей грозит, — до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Николаевской области ограбили магазин ритуальных услуг. Происшествие случилось в пгт Казанка.

Источник: Нацполиция

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