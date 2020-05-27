На Буковине в селе Мамаевцы Кицманского района устроили свадебные гуляния с участием около 100 гостей, несмотря на карантин в стране.

Правоохранители проверили и выяснили, что 24 мая в заведении состоялось празднование свадьбы, в котором приняли участие около 100 человек.

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Штраф грозит 61-летнему владельцу заведения за нарушение запрета проведения массовых мероприятий и работы заведений общественного питания в размере от 34 до 170 тыс. грн.

На мужчину полиция составила протокол и передала материалы в суд.

Напомним, Нацполиция в Києве обнаружила, что несколько ночных клубов столицы продолжали работать вопреки карантину. Работники полиции после проверки заведений составили три административных протокола по ст. 44-3 за нарушение правил карантина.