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Факти / Надзвичайні події

Загрожує 170 тис. грн штрафу: на Буковині влаштували весілля на 100 людей

На Буковині у селі Мамаївці Кіцманського району влаштували весільні гуляння за участю близько 100 гостей, попри карантин у країні.

Правоохоронці перевірили та з’ясували, що 24 травня у закладі відбулося святкування весілля, в якому взяли участь приблизно 100 осіб.

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Штраф загрожує 61-річному власникові закладу за порушення заборони проведення масових заходів і роботи закладів громадського харчування  у розмірі від 34 до 170 тис. грн.

На чоловіка поліція склала протокол та передала матеріали до суду.

Нагадаємо, Нацполіція у Києві виявила, що кілька нічних клубів столиці продовжували працювати всупереч карантину. Працівники поліції після перевірки закладів склали три адміністративних протоколи за ст. 44-3 Порушення правил щодо карантину.

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