В Одесской области женщина на протяжении нескольких месяцев скрывала смерть своей мамы, чтобы получать выплаты вместо нее.

Тело женщины обнаружила ее внучка, которая пришла навестить бабушку. Полиция выяснила, что четыре месяца факт смерти скрывала дочь умершей.

82-летняя женщина долгое время болела и не ходила. После смерти ее 60-летняя дочь ходила в Пенсионный фонд, и забирала пенсию. За четыре месяца она получила более 6 тыс. грн.

Читайте: На Полтавщине мужчина зарезал брата, вымогавшего у матери деньги

Чтобы тело не разлагалось, женщина регулярно посыпала его солью, что квалифицируется как надругательство.

За мошенничество действия женщины квалифицированы по части 1 ст. 190 УК Украины, а также по части 3 ст. 297 УК Украины. Выясняются все детали факта надругательства над телом умершей.

За преступление женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Одесской области 35-летняя беременная женщина решилась лишиться своего четвертого ребенка. Женщина сделала себе инъекцию, которой спровоцировала выкидыш.