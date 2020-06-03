В Одеській області жінка протягом декількох місяців приховувала смерть своєї мами, щоб отримувати виплати замість неї.

Тіло жінки виявила її внучка, яка прийшла провідати бабусю. Поліція з’ясувала, що чотири місяці факт смерті приховувала дочка померлої.

82-річна жінка тривалий час хворіла і не ходила. Після смерті її 60-річна дочка ходила до Пенсійного фонду, і забирала пенсію. За чотири місяці вона отримала понад 6 тис. грн.

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Щоб тіло не розкладалося, жінка регулярно посипала його сіллю, що кваліфікується як наруга.

За шахрайство дії жінки кваліфіковані за частиною 1 ст. 190 КК України, а також за частиною 3 ст. 297 КК України. З’ясовуються всі деталі факту наруги над тілом померлої.

За злочин жінці загрожує до семи років позбавлення волі.

Раніше в Одеській області 35-річна вагітна жінка зважилася позбутися своєї четвертої дитини. Жінка зробила собі ін’єкцію, якою спровокувала викидень.