В Одесской области 35-летняя беременная женщина решилась лишиться своего четвертого ребенка.

В час ночи дети позвонили родной тете и сказали, что маме стало плохо, и она упала. Они вызвали скорую, и завезли в больницу.

У женщины было сильное кровотечение. Она даже не сказала, что была беременна.

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Женщина сделала себе инъекцию, которой спровоцировала выкидыш.

Инъекция, которая спровоцировала выкидыш, оказалась смертельной и для женщины. Медики боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли.

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве мужчина перерезал горло сожительнице.