Обвал дома в Одессе 10 июня – почему в городе массово рушатся здания

В Одессе ночью 10 июня обвалился четырехэтажный жилой дом на улице Ясная, 10 в центре города.

Дом был построен в 1912 году, там 10 квартир, в которых зарегистрированы 37 человек, а проживали 24.

В разрушенной части дома были расположены пять квартир, в которых проживали четыре семьи.

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В результате обвала пострадал один мужчина, у него рваная рана ноги. Ему оказали всю необходимую помощь, сейчас он находится у родственников.











Случайность или закономерность: почему в Одессе массово рушатся дома / 3 фотографии

Жильцы дома рассказали, что не так давно у них была утечка воды в пустой квартире на втором этаже. А месяц назад дверь на балконе перестала закрываться. По их словам, на жалобы городские власти никак не реагировали.

В горсовете заявили, что причиной стала самовольная реконструкция в квартире на четвертом этаже. Точную причину установит экспертиза.

— В феврале к нам обращались жильцы, сообщившие, что у них появились трещины на первом этаже. ЖКС Фонтанский установил маяки, которые до сегодняшнего дня были в нормальном состоянии. ЖКС обращался в управление охраны культурного наследия с просьбой обследовать дом и принять меры, — заявила заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета Наталья Мостовских.

Причиной, которая поспособствовала обрушению, могла стать перепланировка одной из квартир, где и была бетонная стяжка. Помещение было выставлено на продажу. На фото видно в квартире убрали межкомнатные перегородки.

Во время сессии горсовета мэр Одессы Геннадий Труханов также прокомментировал инцидент.

По его словам причиной обвала стала перепланировка одной из квартир, которую произвели без разрешения и согласования с профильными службами.

— В доме на последнем этаже проводили перепланировку мансарды. Без проектов и экспертиз, нарушая строительные нормы, там были снесены опорные стены и залиты бетоном перекрытия между четвертым и третьим этажами, — рассказал Труханов.

Также в горсовете Фактам ICTV сообщили, что в Одессе около тысячи аварий домов. Кроме того, в свете последних событий планируют дополнительные проверки.

К слову, подобная история для одесситов не новая, ведь всего пару недель назад обрушился пятиэтажный дом по улице Торговой. Три квартиры полностью разрушены.

— Вниз рухнула вся квартира, кроме одной комнаты. Обвал похоронил и мою машину. В 16.20 услышали, как трещит дом, схватили документы и животных, и выбежали. Остались без ничего, — рассказывала тогда одна из жительниц дома Марина Манулина.

В этом случае на время расследования жильцов обвалившегося дома поселили в гостиницу. К слову, обвал произошел в самом сердце Одессы – в 5 минутах от Дерибасовской.

Причиной обвала назвали строительные работы, которые вели неподалеку. Во время этого был разрушен фундамент старой бани, бетонные блоки вытащили.

Рухнувший дом соседствовал бывшими банями советских времен. Их снесла фирма Некст Джен девелопмент. Там планировался некий многофункциональный центр.

Тогда мэр Труханов заявил, что с расселением пострадавших жильцов будет помогать именно компания-застройщик.

Стоит отметить, что люди остались без крыши над головой, а поиск подходящего жилья и его обустройство займет много времени и денег. Также пострадавшие остались даже без самых необходимых вещей и бытовой техники.

22 мая в Одессе обрушился фасад и крыша двухэтажного дома. Тогда никто не пострадал, а жителей эвакуировали.

Три случайности или уже закономерность

Обвалы начинают приобретать характер закономерности, поэтому их жертвы, к сожалению, вопрос времени. Ведь работа профильных служб, которые допускают эксплуатацию зданий с рядом нарушений, уже стояли десятки жизней. Можно только вспомнить пожар в детском лагере Виктория или трагедию в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. К сожалению, только такие трагедии могут подтолкнуть к решению вопросов с безопасностью.

К слову, несмотря на карантин, Одесса активно готовится к курортному сезону, а множество хостелов находятся именно в старых домах города. Тут возникает логичный вопрос, как городские власти собираются обеспечить безопасность туристов, если даже спасти своих горожан не получается.

Где-то не проверили, где-то недосмотрели, а итог – массовые разрушения, гибель людей, в частности детей.

Больше всего вопросов конечно к мэру города Геннадию Труханову, который главенствует в городе вот уже 6 лет, начиная с 2014 года. Ведь, складывается ощущение, что в Одессе нет хозяина, который бы навел порядок в профильных службах. Именно за его каденцию произошли наиболее массовые гибели людей в пожарах не только в городе, но и во всей Украине. Это и санаторий Виктория (погибли три девочки), и колледж (погибли 16 человек), и гостиница Токио Стар (погибли 9 человек). А теперь обрушение домов. Цена халатности властей – множество жизней.

Евгения Шапоренко