Обвал будинку в Одесі 10 червня - чому в місті масово руйнуються будівлі

В Одесі вночі 10 червня обвалився чотириповерховий житловий будинок на вулиці Ясна, 10 у центрі міста.

Будинок був побудований у 1912 році, там 10 квартир, в яких зареєстровані 37 осіб, а проживали 24.

У зруйнованій частині будинку були розташовані п’ять квартир, в яких проживали чотири сім’ї.

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В результаті обвалу постраждав один чоловік, у нього рвана рана ноги. Йому надали всю необхідну допомогу, зараз він перебуває у родичів.











Випадковість чи закономірність: чому в Одесі масово руйнуються будинки / 3 фотографии

Мешканці будинку розповіли, що не так давно у них був витік води у порожній квартирі на другому поверсі. А місяць тому двері на балконі перестали зачинятися. За їх словами, на скарги у міській владі ніяк не реагували.

У міськраді заявили, що причиною стала самовільна реконструкція у квартирі на четвертому поверсі. Точну причину встановить експертиза.

– У лютому до нас зверталися мешканці, які повідомили, що у них з’явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС Фонтанський встановив маяки, які до сьогоднішнього дня були в нормальному стані. ЖКС звертався в управління охорони культурної спадщини з проханням обстежити будинок і вжити заходів, – заявила заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських.

Причиною, яка посприяла обваленню, могла стати перепланування однієї з квартир, де і була бетонна стяжка. Приміщення виставлене на продаж. На фото видно, що у квартирі зруйнували міжкімнатні перегородки.

Під час сесії міськради мер Одеси Геннадій Труханов також прокоментував інцидент.

За його словами причиною обвалу стало перепланування однієї з квартир, яку зробили без дозволу та узгодження з профільними службами.

– У будинку на останньому поверсі проводили перепланування мансарди. Без проектів та експертиз, порушуючи будівельні норми, там були знесені опорні стіни і залиті бетоном перекриття між четвертим і третім поверхами, – розповів Труханів.

Також в міськраді Фактам ICTV повідомили, що в Одесі близько тисячі аварійних будинків. Крім того, через останні події плануються додаткові перевірки.

До речі, подібна історія для одеситів не нова, адже пару тижнів тому обвалився п’ятиповерховий будинок на вулиці Торговій. Три квартири повністю зруйновані.

– Вниз звалилася вся квартира, крім однієї кімнати. Обвал поховав і мою машину. О 16.20 почули, як тріщить будинок, схопили документи і тварин, і вибігли. Залишилися без нічого, – розповідала тоді одна з мешканок будинку Марина Мануліна.

У цьому випадку на час розслідування мешканців будинку, що обвалився поселили в готель. До слова, обвал стався в самому серці Одеси – за 5 хвилин від Дерибасівської.

Причиною обвалу назвали будівельні роботи, які велися неподалік. Під час цього був зруйнований фундамент старої лазні, бетонні блоки витягли.

Будинок, який обвалився, був сусідом колишніх бань радянських часів. Їх знесла фірма Некст Джен девелопмент. Там планувався такий собі багатофункціональний центр.

Тоді мер Труханов заявив, що з розселенням постраждалих мешканців допомагатиме саме компанія-забудовник.

Варто зазначити, що люди залишилися без даху над головою, а пошук відповідного житла, облаштування займе багато часу і грошей. Також постраждалі залишилися навіть без найнеобхідніших речей і побутової техніки.

22 травня в Одесі обвалився фасад і дах двоповерхового будинку. Тоді ніхто не постраждав, а жителів евакуювали.

Три випадковості чи вже закономірність

Обвали будинків закінчилися щасливо, бо жертв не було. Однак вони починають набувати закономірного характеру, тому смерті, на жаль, питання часу. Адже робота профільних служб, які допускають експлуатацію будівлі з низкою порушень, вже коштувала десятки життів. Можна лише згадати пожежу в дитячому таборі Вікторія або трагедію в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. На жаль, лише такі трагедії можуть підштовхнути до вирішення питань з безпекою.

До слова, попри на карантин, Одеса активно готується до курортного сезону, а безліч хостелів розміщаються саме у старих будинках міста. Тут виникає логічне запитання, як міська влада збирається забезпечити безпеку туристів, якщо навіть врятувати своїх городян не в змозі.

Десь не перевірили, десь недогледіли, а у підсумку – масові руйнування, загибель людей, зокрема дітей.

Найбільше запитань звичайно до мера міста Геннадія Труханова, який панує там ось уже 6 років, починаючи з 2014 року. Адже, складається враження, що в Одесі немає господаря, який би навів лад у профільних службах. Саме за його каденцію відбулися наймасовіші загибелі людей під час пожеж не лише в місті, але у всій Україні. Це і санаторій Вікторія (загинули три дівчинки), і коледж (загинули 16 осіб), і готель Токіо Стар (загинули 9 людей). А тепер обвалення будинків. Ціна недбалості влади – безліч життів.

Євгенія Шапоренко