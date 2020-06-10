На Французском бульваре в Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом. Обвал произошел на улице Ясная 10.
В МВД уточнили, что сооружение 1912 года. В доме находятся 10 квартир. Всего там зарегистрированы 37 жителей, но проживали 24 человека.
Частично были повреждены четыре квартиры.
В результате обрушения была повреждена газовая труба, но место пока не обнаружено. Работы по разбору завалов не проводятся из-за запаха газа в воздухе.
Из-под завалов были спасены 24 человека.
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Глава МВД Арсен Аваков отметил, что по состоянию на 7.00 жертв нет, но информация уточняется.
На месте работают спасатели и сотрудники Нацполиции.
Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.
25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.
На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020
Взрыв в квартире в Новомосковске
9 июня взорвалась квартира в Новомосковске Днепропетровской области. Эксперты рассказали, что взрыв произошел в результате утечки газа.
Жилье принадлежит местному жителю 1981 года рождения, который на время взрыва находился в квартире. Его госпитализировали с ожогами I-II степени.
В квартире был найден мобильный телефон, с помощью которого было определено, что причиной взрыва стала попытка самоубийства.