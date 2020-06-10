На Французском бульваре в Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом. Обвал произошел на улице Ясная 10.

В МВД уточнили, что сооружение 1912 года. В доме находятся 10 квартир. Всего там зарегистрированы 37 жителей, но проживали 24 человека.

Частично были повреждены четыре квартиры.

В результате обрушения была повреждена газовая труба, но место пока не обнаружено. Работы по разбору завалов не проводятся из-за запаха газа в воздухе.

Из-под завалов были спасены 24 человека.

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Глава МВД Арсен Аваков отметил, что по состоянию на 7.00 жертв нет, но информация уточняется.

На месте работают спасатели и сотрудники Нацполиции.

Обвал 4-х этажного дома в Одессе на Французком бульваре.

25 человек выведены из под завалов. Сильный запах газа. Жертв на этот момент нет.

На месте работают спасатели и полиция. pic.twitter.com/no1ReQas7m — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 10, 2020

Взрыв в квартире в Новомосковске

9 июня взорвалась квартира в Новомосковске Днепропетровской области. Эксперты рассказали, что взрыв произошел в результате утечки газа.

Жилье принадлежит местному жителю 1981 года рождения, который на время взрыва находился в квартире. Его госпитализировали с ожогами I-II степени.

В квартире был найден мобильный телефон, с помощью которого было определено, что причиной взрыва стала попытка самоубийства.