Киевские спасатели управления ДСНС спасли человека, упавшего в колодец.

14 июня в 23.50 в Главное управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Киеве поступило сообщение, что на территории парка Бабий Яр в колодец упал человек.

— По прибытии спасателей было установлено, что во время прогулки мужчина упал в колодец, глубиной 20 м, и получив травмы, самостоятельно выбраться уже не смог. Помощь оказывалась с использованием треноги и специального оборудования. Пострадавший был госпитализирован, — говорится в сообщении ДСНС.

Пострадавшего вытягивали 8 работников спасательной службы и 2 единицы техники.











В парке Бабий Яр мужчина упал в 20-метровый колодец / 3 фотографии

Происшествия в Киеве

В Киеве на Оболонской набережной 10-летняя девочка провалилась под песок и чуть не погибла.

Произошло все 7 июня. Дети играли на песке и рыли траншеи, и вдруг ребенок провалился. Через две минуту девочку достали из-под песка. От недостатка кислорода ребенок посинел, но выжил.