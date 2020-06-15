Київські рятувальники управління ДСНС врятували людину, яка впала у криницю.

14 червня о 23.50 до Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Києві надійшло повідомлення, що на території парку Бабин Яр у криницю впала людина.

– За прибуття рятувальників було встановлено, що під час прогулянки чоловік впав у криницю, глибиною 20 м, та отримавши травми, самостійно вибратись вже не зміг. Допомога надавалась із використанням триноги та спеціального обладнання. Потерпілого було госпіталізовано, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Потерпілого витягали 8 працівників рятувальної служби та 2 одиниці техніки.











У парку Бабин Яр чоловік впав у 20-метрову криницю / 3 фотографии

Надзвичайні події у Києві

У Києві на Оболонській набережній 10-річна дівчинка провалилась під пісок та ледь не загинула.

Подія сталася 7 червня. Діти грались на піску та рили траншеї, і раптом дитина провалилась. Через дві хвилину дівчинку дістали з-під піску. Від нестачі кисню дитина посиніла, проте вижила.