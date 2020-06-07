На набережной Киева 10-летнюю девочку засыпало песком

В Киеве на Оболонской набережной 10-летняя девочка едва не погибла из-за игры в песке.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Дарья Вершиленко.

— Ребенок провел две минуты под горой песка на Оболонской набережной и чудом выжил. Доставали девочку синюю, но она дышала! — говорится в сообщении.

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Дети играли в песке и рыли траншеи, как вдруг девочка провалилась.

— Три человека бросились рыть песок. Минута. Смотрю, ребята тянут за ногу девочку. Говорят, думали, уже все, — добавляет журналистка.

На видео очевидцы рассказали, что никто бы и не подумал, что дети могут пострадать, просто играя в песке.

Между тем в Запорожье суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО для няни, которая задушила полуторагодовалого ребенка подушкой. Преступные действия женщины зафиксировала камера наблюдения: во время просмотра прокурор заплакала прямо на заседании.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит пожизненное заключение. Женщина является матерью-одиночкой, сама воспитывает троих детей.