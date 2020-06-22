В Николаеве правоохранители накрыли целую сеть интернет-порностудий.

Около 80-ти девушек, также и несовершеннолетних, за деньги общались онлайн с иностранцами, демонстрировали им свое тело и записывали порновидео для продажи за границу.

Все это маскировали под брачные агентства и интернет-магазины.

Полицейские разоблачили павильоны, разделенные шторами на отдельные кабинки, и увидели девушек, кровати, интимные игрушки, белье и кучу аппаратуры.

Читайте: Надевали противогаз и издевались: в Кагарлыке полицейские изнасиловали женщину

По официальной версии, девушки работали там продавщицами или моделями.

— Вакансия на продажу платьев. Уже на втором собеседовании тебе говорят, что, к сожалению, эта должность занята, но есть другая, Вы будете работать системным администратором или менеджером, вам все объяснят. Это, скажем так, брачное агентство. Я лично здесь работала моделью. Мы здесь общаемся с людьми, которые находятся за рубежом, из разных стран, США, Франция, — рассказывает задержанная.

Девушек вербовали якобы для работы администраторами интернет-магазинов, моделями для демонстрации одежды или переводчицами по иностранным языкам.

Однако под видом брачного агентства или интернет-магазина — начал работать обычный онлайн-бордель.

Девушек разводили по кабинках, где они общались в интернете с иностранцами, раздевались, выполняли любые интимные прихоти клиентов и снимали порно. Работали в три смены, и получали 30 процентов от оплаты. Зачастую их еще и штрафовали.

К преступной деятельности были привлечены около 80 девушек, также есть информация, что привлекались несовершеннолетние девушки, у которых менялись даты рождения в паспортах, и таким образом они регистрировались на сайтах.

В так называемом офисе накрыли и организаторов онлайн-борделя. Ими оказались четверо человек с Николаева — от 21-го до 28-ми лет, вербовали девушек, контролировали работу и получали деньги на банковские карточки.

Только по предварительным данным, они получали по меньшей мере один млн. грн в месяц. Теперь за онлайн-суненерство им грозит до семи лет лишения свободы, а вот самым девушкам грозит только штраф.

Также недавно во время профилактической операции под условным названием Паутина киберполиция разоблачила злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент в сети.