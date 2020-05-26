Снимал изнасилование девочки на телефон: киберполиция задержала четырех педофилов

На Волыни, в Винницкой, Днепропетровской и Черниговской областях во время профилактической операции под условным названием Паутина киберполиция разоблачила злоумышленников, которые развращали детей и распространяли порноконтент в сети.

Жертвами четырех педофилов стали восемь малолетних детей.

Во время обысков у них изъяли около 6 Тб детского порно.

В частности, в Волынской области 28-летний мужчина развращал мальчика, 2004 года рождения, и снимал все на мобильный телефон. Видео он распространял на форумах в DarkNet. Сейчас ему объявлено подозрение по двум статьям УКУ: ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ст. 153 (Сексуальное насилие), а также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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В Винницкой области мужчина, 1976 года рождения, развращал своего собственного ребенка и снимал на камеру, а порноконтент выкладывал в общем доступе сети интернет.

На Днепропетровщине задержали злоумышленника, который скрывался в Харькове. Снимать фото и видео сексуального характера ему помогали две женщины, которые предоставляли ему своих детей, 2006, 2008, 2009 и 2010 годов рождения.

Ему инкриминируют ст. 152 (Изнасилование) и ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УКУ. Мужчину арестовали с правом внесения 161 тыс. грн залога.

А в Бахмаче Черниговской области 28-летний мужчина создавал и распространял на закрытых форумах порнографические фото со своей 6-летней родственницей.

Подобные преступления против детей разоблачены еще в нескольких областях.















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