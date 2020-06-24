Прогноз погоды на западной Украине - когда закончится наводнение

Погода в Западной Украине стабилизируется к концу недели, тогда и изменится паводковая ситуация в регионе.

Об этом сообщили на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 24 июня.

— По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются, — говорится в сообщении.

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Где поднимется вода

По данным синоптиков, в ночь с 24 на 25 июня вырастет уровень воды почти на метр в реке Днестр в Тлумацкому районе Тернопольской области.

Также возможны подтопления городов Могилев-Подольский и Ямполь в Винницкой области и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

Непогода в Западной Украине

В Ивано-Франковской области большая вода полностью разрушила 90 мостов и 110 км дорог. 130 мостов были повреждены.

Непогода в Украине затопила 187 населенных пунктов, тысячи домов и подвалов.

Вода убила трех Украинский. В Ивано-Франковской области предварительно подсчитали убытки. Уничтожено или повреждено зданий и дорог на 400 млн грн.

Источник: Кабмин, Укргидрометеоцентр