Прогноз погоды на западной Украине - когда закончится наводнение

Погода в Западной Украине стабилизируется к концу недели, тогда и изменится паводковая ситуация в регионе.
Об этом сообщили на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 24 июня.
— По прогнозам Укргидрометцентра, паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели. Сейчас во всех регионах осадки постепенно прекращаются, — говорится в сообщении.
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Где поднимется вода
По данным синоптиков, в ночь с 24 на 25 июня вырастет уровень воды почти на метр в реке Днестр в Тлумацкому районе Тернопольской области.
Также возможны подтопления городов Могилев-Подольский и Ямполь в Винницкой области и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.
Непогода в Западной Украине
В Ивано-Франковской области большая вода полностью разрушила 90 мостов и 110 км дорог. 130 мостов были повреждены.
Непогода в Украине затопила 187 населенных пунктов, тысячи домов и подвалов.
Вода убила трех Украинский. В Ивано-Франковской области предварительно подсчитали убытки. Уничтожено или повреждено зданий и дорог на 400 млн грн.
Источник: Кабмин, Укргидрометеоцентр