Прогноз погоди на західній Україні - коли закінчиться паводок

Погода на західній Україні стабілізується до кінця тижня, тоді і зміниться паводкова ситуація в регіоні.

Про це повідомили на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 червня.

– За прогнозами Укргідрометцентру, паводкова ситуація в західному регіоні має стабілізуватися до кінця цього тижня. Наразі в усіх регіонах опади поступово припиняються, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Повінь на Західній Україні зняли з вертольота – перше відео

Де підніметься вода

За даними синоптиків, у ніч з 24 на 25 червня виросте рівень води майже на метр на річці Днiстер у Тлумацькому районi Тернопільщини.

Також можливі підтоплення міст Могилів-Подільський та Ямпіль у Вінницькій області та окремих населених пунктів у Вінницькій області.

Негода на західній Україні

У Івано-Франківській області велика вода повністю зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг. 130 мостів були пошкоджені.

Негода в Україні затопила 187 населених пунктів, тисячі будинків і підвалів.

Вода вбила трьох українців. У Івано-Франківській області попередньо підрахували збитки. Знищено чи пошкоджено будівель та доріг на 400 млн грн.

Джерело:: Кабмін, Укргідрометеоцентр