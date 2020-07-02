Халатность медиков: в Житомирской области тело пенсионера нашли в канаве возле больницы

В городе Коростень 70-летнего пенсионера нашли мертвым в овраге, недалеко от забора районной больницы. Накануне его госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Рентген показал у него тяжелое воспаление легких. Но на утро следующего дня пациент бесследно исчез из инфекционного отделения. Тревогу забила дочь пенсионера, когда утром не смогла дозвониться до отца.

Куда делся пациент, медперсонал понятия не имел. К поискам подключилась полиция. Но нашли тело пенсионера санитарки в овраге, недалеко от больничного забора.

Однако до сих пор остается непонятным одно — как больной мог перелезть через бетонный забор. Никаких следов насилия или падения на теле нет, не подтвердился и коронавирус. А вскрытие показало, что мужчина умер своей смертью.

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Родственники же дедушки возмущены безответственностью медиков. Они предполагают, что, возможно, его утром отправили сдать анализы или сказали погулять, пока палату уберут и проветрят.

Кроме того, медпероснал не только не сообщил об исчезновении больного, но и поселил на его место нового пациента.

Сейчас в больнице начали служебную проверку. В полиции же гибель мужчины расследуют по статье об убийстве.

К сожалению, это не единичный случай врачебной халатности. Недавно в Полтавской области умер 20-летний парень. Его мать убеждена, что за 12 часов врачи не сделали ничего, чтобы его спасти.