Недбалість медиків: у Житомирській області тіло пенсіонера знайшли у канаві біля лікарні

У місті Коростень 70-річного пенсіонера знайшли мертвим в яру, неподалік паркану районної лікарні. Напередодні його госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Рентген показав у нього важке запалення легень. Але на ранок наступного дня пацієнт безслідно зник з інфекційного відділення. На сполох забила дочка пенсіонера, коли вранці не змогла додзвонитися до батька.

Куди подівся пацієнт, медперсонал і гадки не мав. До пошуків долучилася поліція. Але знайшли тіло пенсіонера санітарки в яру, неподалік від лікарняного паркану.

Проте досі залишається незрозумілим одне – як хворий міг перелізти бетонну огорожу. Жодних слідів насильства чи падіння на тілі немає, не підтвердився й коронавірус. А розтин показав, що чоловік помер власною смертю.

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Родичі ж дідуся обурені безвідповідальністю медиків. Вони припускають, що, можливо, його вранці відправили здати аналізи або ж сказали погуляти, поки палату приберуть і провітрять.

Крім того, медпероснал не тільки не повідомив про зникнення хворого, а ще й поселив на його місце нового пацієнта.

Нині у лікарні розпочали службову перевірку. У поліції ж загибель людини розслідують за статтею про вбивство.

На жаль, це не поодинокий випадок лікарської недбалості. Нещодавно у Полтавській області помер 20-річний хлопець. Його мати переконана, що за 12 годин лікарі не зробили нічого, щоб його врятувати.