В одесской больнице скончалась 5-летняя девочка, которая накануне получила сильные ожоги.

Об этом сообщила волонтер Екатерина Ножевникова.

Она отметила, что ребенка госпитализировали из одного из сел области вчера с ожогами 4 степени 35% поверхности тела.

Кроме нее, мать воспитывает еще двоих детей: 7 и 9 лет.

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Когда женщина занималась домашним хозяйством, дети, скорее всего, стали играть со спичками. В результате на 5-летней девочке загорелась синтетическая майка.

— Горящую майку сняли вместе с кожей, — отметила Ножевникова.

По ее словам, мать вызвала скорую помощь только на следующий день, объяснив, что собирала деньги у соседей на врачей.

Спасти ребенка не удалось.

В Херсонской области утонула 3-летняя девочка

В Железном Порту Херсонской области погибла 3-летняя девочка во время купания на море.

Известно, что ребенок приехал на отдых вместе с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем.

Правоохранители открыли уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) УК Украины.