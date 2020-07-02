В Харькове сотрудника теплосетей смыло кипятком, тело пробыло в воде 10 часов

2 июля в центре Харькова сотрудника КП Харьковские тепловые сети смыло напором кипятка, в результате чрезвычайного происшествия мужчина погиб.

Инцидент произошел возле станции метро Научная около 4.30.

По предварительным данным, на насосной станции Харьковских тепловых сетей произошел прорыв горячей воды. В это время на станции находился 71-летний сотрудник предприятия. Он предупредил руководство об аварии, а потом не выходил на связь.

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На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции. Они долго разыскивали тело, по состоянию на 12.00 его не удалось достать. Его нашли в кипятке на станции, куда налилась вода из прорванной трубы. Тело пробыло там 10 часов.

Его направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти, говорится в сообщении прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас они проверяют документы предприятия по соблюдению техники безопасности. Следственные действия продолжаются.

В июне в селе Снячев Черновицкой области в водоеме нашли тело пятилетнего мальчика.

Ребенок пропал накануне, его тело обнаружили в 1,5 км от дома.

Источник: Нацполиция, Прокуратура Харьковской области, Харьков. События и новости