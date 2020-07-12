Несколько моряков получили ранения после взрыва и пожара на военном корабле Bonhomme Richard в Сан-Диего в США.

Корабельная рота и экипажи местных пожарных станций тушат огонь, который возник на судне 12 июня около 16.30 по киевскому времени.

Во время взрыва, по предварительным оценкам, на корабле было около 200 моряков и офицеров.

СМИ ведут трансляцию тушения пожара, на которой виден дым, поднимающийся из судна.

Причины пожара на военном корабле пока не называются.

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Пожар на корабле в Калифорнии

В начале сентября 2019 года в результате пожара на подводной лодке в Калифорнии в США погибли 34 человека.

Выжившие члены экипажа рассказали, что на судне не было никаких известных механических или электрических проблем, а детекторы дыма сработали в помещении, где спали жертвы.

Источник: NBC news