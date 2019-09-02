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Факты / Происшествия

Пожар на корабле в Калифорнии: погибли 34 человека

Возле округа Вентура в Калифорнии загорелось судно, на котором находилось более 30 человек.

пожар на корабле

34 человека погибли в результате пожара на корабле у округа Вентура в Калифорнии (США).

На место выехали спасательные команды.

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Несколько членов экипажа были спасены. Эвакуация людей продолжается.

Береговая охрана США сообщила, что в 4.48 по местному времени к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

Пожар на корабле в Калифорнии: погибли 34 человека / 2 фотографии

Напомним, в июне в Венеции (Италия) круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом, в результате чего четыре человека получили ранения.

Источник: KTLA

Фото: Dreamstime

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