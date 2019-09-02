Возле округа Вентура в Калифорнии загорелось судно, на котором находилось более 30 человек.

34 человека погибли в результате пожара на корабле у округа Вентура в Калифорнии (США).

На место выехали спасательные команды.

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Несколько членов экипажа были спасены. Эвакуация людей продолжается.

Береговая охрана США сообщила, что в 4.48 по местному времени к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues. — USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2 сентября 2019 г.







Пожар на корабле в Калифорнии: погибли 34 человека / 2 фотографии

Напомним, в июне в Венеции (Италия) круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом, в результате чего четыре человека получили ранения.

Источник: KTLA