34 человека погибли в результате пожара на корабле у округа Вентура в Калифорнии (США).

На место выехали спасательные команды.

Несколько членов экипажа были спасены. Эвакуация людей продолжается.

Береговая охрана США сообщила, что в 4.48 по местному времени к ней начали поступать многочисленные запросы о помощи.

BREAKING NEWS: The Coast Guard has launched multiple rescue assets along with assets from local agencies to assist more than 30 people in distress on a 75ft boat near Santa Cruz Island. More details will be available later as this operation continues.

— USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) 2 сентября 2019 г.