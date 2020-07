В США (штат Калифорния) вооруженный преступник открыл стрельбу на самой большой базе морской пехоты в Америке.

Об этом говорится в сообщении Корпуса морской пехоты США.

#BREAKING: We are aware of reports of an active shooter at Marine Corps Air Ground Combat Center — Twentynine Palms. More to follow.

— U.S. Marines (@USMC) July 7, 2020