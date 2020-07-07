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Факты / Мир

Неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

В США (штат Калифорния) вооруженный преступник открыл стрельбу на самой большой базе морской пехоты в Америке.

Об этом говорится в сообщении Корпуса морской пехоты США.

В командовании сообщили, что стрельба произошла в Twentynine Palms в Калифорнии. Есть ли погибшие или пострадавшие, не уточняется.

Военная полиция оцепила район, но в командовании заявили, что не могут подтвердить, что подозреваемый находится под стражей.

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База Twentynine Palms является самой крупной базой морской пехоты на территории США, способной вместить до 10 тыс. военнослужащих.

Связан ли этот инцидент с продолжающимися в США расовыми беспорядками, на данный момент неизвестно.

Массовая стрельба в США

Во время празднования Дня Независимости от пуль неизвестных злоумышленников в США погибли 27 человек, среди которых трое детей 7, 8 и 14 лет.

Больше всего пострадавших в результате стрельбы в Чикаго: всего были ранены 72 человека, из которых 15 умерли.

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