В Киеве убили следователя СБУ Романа Закладного - подробности

В Оболонском районе Киева (улица Иорданская) ночью 15 июля нашли убитым сотрудника Службы безопасности Украины Романа Закладного.

Мужчина находился в должности следователя по особо важным делам и сегодня, 15 июля, должен был выходить на пенсию.

Отмечается, что он расследовал дела, связанные с военным конфликтом на Донбассе и государственной изменой.

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Медики, которые вместе с полицией прибыли на вызов, констатировали смерть с насильственными признаками — у правого уха были обнаружены следы крови.

Мужчину нашли босым, с вывернутыми карманами брюк.

Убийство следователя Романа Закладного вскоре прокомментируют в пресс-службе центрального управления СБУ.

Деятельность ГРУ РФ в Киеве

Неделю назад, 7 июля, во время проведения спецоперации в Киеве задержали внештатного сотрудника ГРУ Российской Федерации.

Им оказался гражданин Украины, которого завербовали в 2014 году и назначили одним из кураторов руководства так называемой ДНР.

Мужчина был ответственен за создание так называемого разведывательного управления боевиков, а также возглавлял агентурную сеть, которая планировала ряд терактов и диверсий на территории Украины.

Офис генпрокурора инкриминирует сепаратисту ч.1 ст. 258-3 УК, т.е. создание террористической организации.

Фото: УНН