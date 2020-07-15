У Києві вбили слідчого СБУ Романа Закладного - деталі

В Оболонському районі Києва (вулиця Йорданська) вночі 15 липня знайшли вбитим співробітника Служби безпеки України Романа Закладного.

Чоловік перебував на посаді слідчого з особливо важливих справ і сьогодні, 15 липня, мав виходити на пенсію.

Зазначається, що він розслідував справи, пов’язані із військовим конфліктом на Донбасі та державною зрадою.

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Медики, які разом із поліцією прибули на виклик, констатували смерть із насильницькими ознаками – біля правого вуха було виявлено сліди крові.

Чоловіка знайшли босим, з вивернутими кишенями брюк.

Вбивства слідчого Романа Закладного незабаром прокоментують у прес-службі центрального управління СБУ.

Діяльність ГРУ РФ у Києві

Тиждень тому, 7 липня, під час проведення спецоперації у Києві затримали позаштатного співробітника ГРУ Російської Федерації.

Ним виявився громадянин України, якого завербували у 2014 році та призначили одним із кураторів керівництва так званої ДНР.

Чоловік відповідав за створення так званого розвідувального управління бойовиків, а також очолював агентурну мережу, яка планувала низку терактів та диверсій на території України.

Офіс генпрокурора інкримінує сепаратисту ч.1 ст. 258-3 ККУ, тобто створення терористичної організації.