Украинец как внештатный сотрудник ГРУ России с 2014 года был одним из кураторов руководства “ДНР”.

Он участвовал в создании так называемого разведывательного управления псевдореспублики, а также руководил агентурной сетью, готовившей теракты и диверсии в Украине.

Мужчину задержали в Киеве сотрудники СБУ. Офис генпрокурора инкриминирует ему ч.1 ст. 258-3 УКУ, то есть создание террористической организации. На очереди — объявление подозрения и избрание меры пресечения.

В распоряжении следствия есть записи разговоров задержанного, доказывающих причастность представителей так называемой разведки “ДНР” к сбиванию самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в июле 2014 года.

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В записях, в частности, фигурируют директор ФСБ Александр Бортников и его заместители, помощник президента РФ Владислав Сурков, а также главари “ДНР” Александр Захарченко и Александр Бородай.

Среди записей — беседы с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной Хмурый) и Леонидом Харченко (позывной Крот), который находится в международном розыске по делу катастрофы MH17.

В Хмельницком 7 июля СБУ задержала бывшего сотрудника налоговой, организовавшего преступную группу, которая передавала заказчикам данные с ограниченным доступом с баз ДФС.

Среди его сообщников — действующие сотрудники налоговой службы.

Секретная информация могла передаваться также в “ДНР” и “ЛНР”.