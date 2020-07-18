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Звонили под видом работников банков: в Мариуполе разоблачили мошеннический сall-центр

В Мариуполе полицейские пресекли сall-центр, через который мошенники звонили гражданам под видом работников банка и выманивали реквизиты банковских карточек.

В день они зарабатывали более 50 000 грн в день. Злоумышленники получали доступ к счетам доверчивых клиентов и похищали с них средства.

Полиция разоблачила 35 работников call-центра. Их руководителем был 24-летний житель Мариуполя.

разоблачили мошеннический сall-центр

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В центре города был расположен офис, который замаскировали под интернет-магазин. Операторы представлялись сотрудниками отдела мониторинга банковского учреждения и узнавали персональные данные. С помощью этого оно списывали деньги на карту организатора.

Звонили злоумышленники через IP-телефонию заграницу, также и в Российскую Федерацию.

За преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Недавно следователи Государственного бюро расследований задержали трех человек, которые требовали взятки.

Злоумышленники всем представлялись советником президента Украины, генералом СБУ и членом антикоррупционной общественной организации.

Источник: МВД

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