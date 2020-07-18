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Дзвонили під виглядом працівників банків: в Маріуполі викрили шахрайський сall-центр

У Маріуполі поліцейські припинили діяльність сall-центру, через який шахраї телефонували громадянам під виглядом працівників банку і виманювали реквізити банківських карток.

В день вони заробляли більше 50 000 грн в день. Зловмисники отримували доступ до рахунків довірливих клієнтів і викрадали з них кошти.

Поліція викрила 35 працівників call-центру. Їх керівником був 24-річний житель Маріуполя.

разоблачили мошеннический сall-центр

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У центрі міста був розташований офіс, який замаскували під інтернет-магазин. Оператори представлялися співробітниками відділу моніторингу банківської установи і дізнавалися персональні дані. За допомогою цього воно списували гроші на карту організатора.

Дзвонили зловмисники через IP-телефонію закордон, також і в Російську Федерацію.

За злочин загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань затримали трьох людей, які вимагали хабарі.

Зловмисники всім представлялися радником президента України, генералом СБУ та членом антикорупційної громадської організації.

Джерело: МВС

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