У Маріуполі поліцейські припинили діяльність сall-центру, через який шахраї телефонували громадянам під виглядом працівників банку і виманювали реквізити банківських карток.

В день вони заробляли більше 50 000 грн в день. Зловмисники отримували доступ до рахунків довірливих клієнтів і викрадали з них кошти.

Поліція викрила 35 працівників call-центру. Їх керівником був 24-річний житель Маріуполя.

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У центрі міста був розташований офіс, який замаскували під інтернет-магазин. Оператори представлялися співробітниками відділу моніторингу банківської установи і дізнавалися персональні дані. За допомогою цього воно списували гроші на карту організатора.

Дзвонили зловмисники через IP-телефонію закордон, також і в Російську Федерацію.

За злочин загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Нещодавно слідчі Державного бюро розслідувань затримали трьох людей, які вимагали хабарі.

Зловмисники всім представлялися радником президента України, генералом СБУ та членом антикорупційної громадської організації.