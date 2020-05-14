В Хмельницкой области заместитель генерального директора госпредприятия вымогал у предпринимателя взятку за выдачу сертификата на производство антисептика.

— Злоупотребляя служебным положением и с целью незаконного обогащения, чиновник поставил предпринимателю требование передать ему неправомерную выгоду в размере 31 тыс. грн за решение вопроса относительно беспрепятственного изготовления необходимой документации для утверждения технических условий и выдаче сертификата соответствия на производство антисептиков, — говорится в сообщении.

Чиновника задержали после получения второй части неправомерной выгоды в размере 16 тыс. грн в порядке ст. 208 УПК Украины.

Читайте: Главе Фонда госимущества предлагали $5 млн взятки за кресло директора ОПЗ

По факту осуществляется досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством).

Полиция проводит первоочередные, неотложные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Также решается вопрос о уведомление о подозрении и избрание разоблаченной лицу меры пресечения.







На Хмельнитчине чиновник вымогал взятку за сертификат на производство антисептика / 2 фотографии

Напомним, в Киеве директор фирмы поставлял в городские и областные больницы импортное медицинское оборудование по цене, превышающей предельную наценку в 10% к закупочной стоимости товара. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, государству нанесен ущерб на 16,5 млн грн.

Источник: прокуратура Хмельницкой области