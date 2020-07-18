Пожар во Франции: Макрон отреагировал на ЧП в соборе Святых Петра и Павла

Во Франции произошел пожар в городе Нант. Там горит собор Святых Петра и Павла. Пока пожарным не удается ликвидировать возгорание.

Свою поддержку спасателям уже выразит и президент страны Эммануэль Максрон.

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— После Нотр-Дама объят огнем собор Святых Петра и Павла в центре Нанта. Выражаю поддержку нашим пожарным, которые рискуют жизнью, чтобы спасти это готическое сокровище, — заявил Макрон.

Во Франции в городе Нант произошел масштабный пожар в готическом соборе Святых Петра и Павла.

Пока нет официальной причины возгорания, но прокуратура не исключает криминальный след в этом деле.

Пожар не нанес значительного ущерба зданию, однако о пострадавших артефактах информация отсутствует.