Пожежа у Франції: Макрон відреагував на НС в соборі Святих Петра і Павла

У Франції сталася пожежа у місті Нант. Там горить собор Святих Петра і Павла. Поки пожежникам не вдається ліквідувати загоряння.

Свою підтримку рятувальникам вже висловив і президент країни Еммануель Максрон.

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– Після Нотр-Даму охоплений вогнем собор Святих Петра і Павла в центрі Нанта. Висловлюю підтримку нашим пожежникам, які ризикують життям, щоб врятувати цей готичний скарб, – заявив Макрон.

У Франції в місті Нант сталася масштабна пожежа в готичному соборі Святих Петра і Павла.

Поки немає офіційної причини загоряння, але прокуратура не виключає кримінальний слід у цій справі.

Пожежа не завдала значного збитку будівлі, проте про постраждалі артефакти інформація відсутня.