Во Львове цыгане напали на ветерана войны Ирину Командор

Компания ромов во Львове на улице Городоцкой побила ветерана войны Ирину Командор, которая пыталась помешать краже из сумки прохожей. Женщина сообщила о нападении в Facebook, но соцсеть удалила ее пост.

Ирина рассказала, что увидела как ромка на остановке общественного транспорта хотела ограбить женщину, поэтому вмешалась и подняла шум.

Правонарушительница сразу начала плевать на ветерана и ругать ее. Здесь же прибежала вся компания ромов и они набросились на женщину с кулаками, а потом одна из нападавших ударила Ирину по голове сумкой, где были камни.

— А потом у меня потекла кровь по лицу, — рассказала пострадавшая.

Пока дежурный в полиции регистрировал вызов, то обидчики успели разбежаться, а прохожие, которые видели инцидент не захотели давать показания. Ирина передала правоохранителям фото компании ромов, те поехали их искать.

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Женское ветеранское движение отреагировало на инцидент и обратилось к Львовской полиции и Государственному бюро расследований с требованием справедливого и беспристрастного расследования нападения на женщину банды ромов.

По факту правоохранители открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение. Нападавшим грозит штраф до 850 грн или общественные либо исправительные работы.

Досудебное расследование продолжается, полицейские проводят розыск причастных к совершению преступления и привлечению их к ответственности.

Источник: Varta 1

Фото: Varta 1