СБУ разоблачила масштабное хищение средств Укрзализныци, что грозило стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

Работниками спецслужбы было установлено, что в течение 2018-2019 годов коммерсанты были в сговоре с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений Укрзализныци.

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Чиновники обеспечивали злоумышленникам победы в тендерах, которые не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонтных работ колесных пар для поездов.

Кроме того, преступники снабжали запасные части неизвестного происхождения и низкого качества, которые были ввезены на территории Украины как контрабанда из России.























СБУ разоблачила масштабное хищение средств Укрзализныци / 6 фотографий

Общая сумма убытков почти 200 млн грн. Также, из-за масштабных фальсификаций было присвоено 50 млн грн, которые были переведены в наличные.

По словам специалистов, эксплуатация пассажирского подвижного состава с нарушениями могла вызвать аварий и чрезвычайныхепроисшествия.

СБУ начала уголовное производство и сейчас проводятся 27 обысков в структурных подразделениях Укрзализныци.

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В компании злоумышленников, которые поставляли некачественные запчасти, было изъято $65 тыс., более 2 млн грн, печати различных коммерческих структур.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК Украины.