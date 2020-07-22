СБУ викрила масштабне розкрадання коштів Укрзалізниці, що загрожувало стабільному функціонуванню залізничних перевезень.

Працівниками спецслужби було встановлено, що впродовж 2018-2019 років комерсанти були у змові з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів Укрзалізниці.

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Посадовці забезпечували зловмисникам перемоги у тендерах, які не мали відповідних дозволів та сертифікатів на здійснення ремонтних робіт колісних пар для поїздів.

Окрім того, злочинці постачали запасні частини невідомого походження та низької якості, які були ввезені на території України як контрабанда з Росії.























СБУ викрила масштабне розкрадання коштів Укрзалізниці / 6 фотографий

Загальна сума збитків майже 200 млн грн. Також, через масштабні фальсифікації було привласнено 50 млн грн, які були переведені у готівку.

За словами фахівців, експлуатація пасажирського рухомого складу із порушеннями могла спричинити виникнення аварій та надзвичайних подій.

СБУ розпочало кримінальне провадження та проводяться 27 обшуків у структурних підрозділах Укрзалізниці.

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У компанії зловмисників, які постачали неякісні запчастини, було вилучено $65 тис., понад 2 млн грн, печатки різних комерційних структур.

Наразі триває досудове слідство за ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.