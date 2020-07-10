Если карантин в Украине не продлят, Укрзализныця возобновит все пассажирские перевозки в августе.
Об этом заявил и.о. главы компании Иван Юрик.
— Сейчас карантин продлен до 31 июля. Мы очень надеемся, что в августе динамика (заболеваемости — Ред.) Пойдет на спад, и тогда мы полноценно восстановим железнодорожное сообщение со всеми регионами Украины, — заверил Юрик.
По состоянию на 10 июля Укрзализныця запустила в работу уже треть поездов.
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Только на станцию Львов начало курсировать 17 поездов дальнего следования и еще 10 пригородных.
Иван Юрик заверил, что в вагонах действуют карантинные ограничения: пассажиров в купе и СВ — только два, а в плацкартных размещение происходит в шахматном порядке.
— Мы следим за ситуацией, и даже в таких условиях заполняемость наших поездов составляет почти 90%.
Кроме этого, рассматривается вариант установки инфракрасных систем скрининга температуры пассажиров на Киевском и Львовском железнодорожных вокзалах.
Новые поезда на курортные направления
1 июля Укрзализныця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования, которые будут курсировать в курортные города Украины.
Факты ICTV публиковали полный перечень обновленных направлений поездов.
Таким образом, в июле можно будет поехать на отдых в Херсон, Бердянск, Геническ и Новоалексеевку.