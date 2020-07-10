Если карантин в Украине не продлят, Укрзализныця возобновит все пассажирские перевозки в августе.

Об этом заявил и.о. главы компании Иван Юрик.

— Сейчас карантин продлен до 31 июля. Мы очень надеемся, что в августе динамика (заболеваемости — Ред.) Пойдет на спад, и тогда мы полноценно восстановим железнодорожное сообщение со всеми регионами Украины, — заверил Юрик.

По состоянию на 10 июля Укрзализныця запустила в работу уже треть поездов.

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Только на станцию ​​Львов начало курсировать 17 поездов дальнего следования и еще 10 пригородных.

Иван Юрик заверил, что в вагонах действуют карантинные ограничения: пассажиров в купе и СВ — только два, а в плацкартных размещение происходит в шахматном порядке.

— Мы следим за ситуацией, и даже в таких условиях заполняемость наших поездов составляет почти 90%.

Кроме этого, рассматривается вариант установки инфракрасных систем скрининга температуры пассажиров на Киевском и Львовском железнодорожных вокзалах.

Новые поезда на курортные направления

1 июля Укрзализныця открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования, которые будут курсировать в курортные города Украины.

Факты ICTV публиковали полный перечень обновленных направлений поездов.

Таким образом, в июле можно будет поехать на отдых в Херсон, Бердянск, Геническ и Новоалексеевку.