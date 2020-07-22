Захват заложников в Луцке: почему выполнили требования и будут ли последствия

21 июля Украину шокировала весть о том, что вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и угрожал взрывами, если власти не выполнят его требования.

На место происшествия быстро прибыли правоохранители, личность преступника установили. Им оказался 44-летний Максим Плохой (Кривошей), который родился в России.

Он требовал от представителей власти назвать себя “террористами в законе”, выложив соответствующие сообщения в соцсети. А от президента Владимира Зеленского — рекомендовать всем фильм Земляне 2005 года выпуска.

После того, как глава государства выполнил требование, заложников отпустили, а мужчину арестовали. Но было ли правильным такое решение?

Факты ICTV рассказывают, почему Зеленский так поступил, и какой может быть реакция на решение президента.

Почему выполнили требования

Пожалуй, для многих людей выполнения одного из условий террориста, да еще и президентом страны стало настоящим шоком. Однако это привело к тому, что заложники не пострадали.

Утром 22 июля Зеленский объяснил свой резонансный поступок. По его словам, это позволило не рисковать жизнью людей во время деэскалации ситуации и обезвреживания злоумышленника.

— Для меня все это очевидные шаги. Если мы что-то можем делать без штурма, не рисковать жизнью даже одного человека. Я с такими принципами жил, живу и буду жить. Стать президентом и оставаться человеком. Мы имеем результат — все живы, — сообщил глава государства.

Однако варианта штурма автобуса не исключали, но тогда могли бы быть жертвы среди заложников. Конечно, перед решением Зеленского с Плохим длительное время вели переговоры как психологи, так и переговорщики.

После того, как эксперты оценили ситуацию, президент принял решение поговорить с террористом. Разговор длился около 10 минут, после чего они пришли к компромиссу: мужчина отпускает часть заложников, после чего Зеленский записывает обращение. Через полчаса после этого и других заложников отпускают.

Примерно так и произошло. После того, как заложники оказались в безопасности, спецслужбы арестовали Плохого и доставили в СИЗО, где он сейчас и находится.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко считает, что президент поступил правильно в этой ситуации, ведь любые другие действия могли бы привести к неконтролируемой агрессии террориста, что ставило под угрозу жизни людей.

— Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя, — сообщил Геращенко.

Но точно не все отнесутся к выполнению требований террориста с пониманием.

Реакция на действия президента

Всем хорошо известно выражение “Мы не ведем переговоры с террористами”. И многие воспринимают это, как полный отказ от контакта с людьми, которые совершают террористические акты.

Обычно отказ от переговоров с террористами пропагандируют страны Запада и его как раз применяют в ситуациях, когда захватывают заложников. Однако означает он только то, что не будут платить выкуп.

Использование этой политики аргументируют тем, что выполнение требования террористов никоим образом не гарантирует их безопасное возвращение и не создает предпосылки для уменьшения подобных случаев в будущем.

То есть если злоумышленник не получает выкуп, то это дает сигнал всем жителям страны, что подобное поведение не даст возможности получить желаемое. И здесь в действиях Зеленского можно увидеть проблему — террорист получил желаемое.

Хоть это и было банальное видеообращение, одно из требований выполнили. И это может стать неверным сигналом для злоумышленников: захвати заложников и получи желаемое.

Политолог Алексей Голобуцкий высказал свое мнение на Facebook относительно действий президента. Он считает, что представители власти не должны были вести переговоры с террористом.

— Зеленскому не объяснили базовую аксиому для таких случаев: власть никогда не идет на уступки террористам, власть никогда не ведет переговоров с террористами. Для этого есть спецслужбы и специально обученные переговорщики. Полицейский может договориться о пицце в обмен на нескольких заложников, мэр, президент, чиновник — ни в коем случае. Это записано в инструкциях, учебниках, уставах госслужб и спецслужб всего мира, — написал Голобуцкий.

Кроме того, не было никакой гарантии, что после выполнения требования Плохой отпустил бы людей, которые остались в автобусе, а не выставил очередное абсурдное требование. И на этот раз это могло быть что-то гораздо хуже видеообращения.

На действия президента также неизбежно обратят внимание лидеры стран мира, особенно западные партнеры Украины. Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что из-за одного подобного случая их поддержка прекратится, но точно стоит подготовить объяснения.

— Зеленский не учел, что каждое его действие в экстремальных обстоятельствах находится под прицелом не только террориста и его возможных сообщников, не только граждан Украины, не только политических оппонентов, но и зарубежных стран и всей политической системы государства-агрессора. И его непрофессиональные действия, ставящие под угрозу жизнь граждан Украины, моментально становятся мишенью, — считает Голобуцкий.

Зеленський виконав вимогу терориста. Про це вже встигли написати всі кремлівські пропагандисти. Трохи висновків. 1…. Опубликовано Алексеем Голобуцким Вторник, 21 июля 2020 г.

Конечно, ситуация не осталась без внимания российских пропагандистов. Российские СМИ сразу подхватили эту ситуацию и постоянно пишут о том, что Зеленський показал свою “двуличность”.

Пропагандистка Ольга Скабеева также говорила о том, что своими действиями президент Украины “открыл ящик Пандоры”.

Однако для многих специалистов главным в ситуации с захватом автобуса в Луцке стало то, что удалось обойтись без жертв. Политолог Владимир Фесенко считает, что в этой ситуации правоохранители и власти сработали профессионально.

— Можно по-разному относиться к президенту Зеленскому и министру Авакову. Но они ответственно выполнили свои обязанности. Главное — результат, жизнь и покой людей.

Правосудие должно наказать террориста. А если к этому причастны другие люди, то надо их найти. Правоохранители должны быть жесткими и безэмоциональными касательно любых проявлений посягательства на спокойствие и мирную жизнь граждан, — сообщил Фесенко.

Луцька драма завершилась. Заручників звільнили. Терориста затримано. Всі ми хочемо безпеки та спокою. Луцьк показав силу… Опубликовано Владимиром Фесенко Вторник, 21 июля 2020 г.

Но проблема общения с террористами никуда не денется. Если президент однажды пообщался с террористом ради того, чтобы спасти человеческие жизни, то что мешает требовать того же, когда людей будут брать в заложники?

И сейчас не понятно, как из этой ситуации будет выходить власть.

— Теперь каждый следующий раз каждый ФСБшник потребует телемост с Зеленским по совершенно гуманным намерениям — спасти чью-то жизнь… И я пока не понимаю как Офис президента будет выходить из этой ситуации, — пишет политолог Николай Мельник.

Не будучи експертом зі звільнення заручників і не розуміючи всього до кінця я все ж бачу ефект “Чорного дзеркала”. Коли… Опубликовано Миколой Мельником Вторник, 21 июля 2020 г.

Хотя проблема и кажется большой, это не значит, что в мире не было случаев, когда власть шла на переговоры с террористами.

Что было в мире

Даже США, которые являются лидерами по продвижением идеи не общаться с террористами, нарушали это правило. В последний раз это произошло при президентстве Барака Обамы, когда правительство страны пошло на шокирующий шаг — освобождение пятерых террористов Талибана в обмен на сержанта Боуи Бергдала.

Конечно, этому должны были предшествовать хоть какие-то переговоры с представителями Талибана. Прямые или нет — уже совсем другой вопрос.

Тогда в Соединенных Штатах многие критиковали такие действия власти, обосновывая это тем, что эти люди были одними из самых страшных бойцов Талибана. И их возвращение могло повлечь новую волну террора.

Однако освобожденные террористы приняли участие в мирных переговорах по завершению конфликта между США и Афганистаном в марте 2019 года.

В январе 2015 года Япония отказалась вести переговоры с террористами ИГИЛ (Исламское государство), которые захватили заложников и требовали выкуп в размере $200 млн. Тогда это стоило стране жизни двух граждан.

Но не всегда подобная добрая воля со стороны властей государства имеет приятное завершение. В июне 1995 года Шамиль Басаев вместе со своими людьми захватил больницу российского города Буденновска, в которой находились 1,6 тыс. человек.

Басаев потребовал прекратить боевые действия в Чечне, иначе заложников ждала смерть. После попытки штурма и последующих переговоров заложников освободили, а террористы остались на свободе.

С одной стороны это был успех. Даже несмотря на то, что пришлось идти на переговоры, удалось освободить людей. С другой — террористические акты не прекратились, а только усилились в последующие годы.

Да, некоторые из них специально инсценировала российские власти, чтобы показывать, что “защищают” своих граждан. Но были и случаи, когда появлялись настоящие террористы, которые были настроены очень радикально.

Одним из таких терактов стал захват заложников в школе города Беслан в Северной Осетии. Тогда силовики быстро организовали оперативный штаб, а президент РФ Владимир Путин провел экстренное совещание с представителями силовых структур.

Глава РФ держал ситуацию под контролем, однако не выходил на контакт с террористами. Хотя те требовали переговоров с его советником Асламбеком Аслахановым.

После длительных переговоров и невозможности передать заложникам воду и еду было принято решение брать школу штурмом. Всего за время теракта погибли 333 человека.

В общем, в зависимости от ситуации, страны сами решают, вести им переговоры во время захвата заложников или нет. Например, Италия, Франция и Германия более открыты к решению ситуации словами, а не оружием. Из-за чего между ними и США, Канадой, Великобританией иногда возникают конфликты.

Каждая страна и власти должны решать для себя это при каждой отдельной ситуации. Однако в Украине она очень шаткая из-за войны на Донбассе.

Очень хорошо, что никто из заложников в Луцке не пострадал, однако марионетки Кремля в “ДНР” и “ЛНР” могли взять эту тактику на вооружение. И кто знает, не ожидает ли Украину волна террора из-за благих намерений.

Владислав Бомбела