Отчет о расширении, который Европейская комиссия обнародует 4 ноября, подтвердит, что Украина входит в четверку лидеров процесса евроинтеграции. Документ впервые будет содержать специальные дорожные карты для подготовки к членству в Евросоюзе.

Об этом в общении с журналистами в Киеве заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова, сообщает Европейская правда.

Украина остается среди лидеров евроинтеграции

По словам Матерновой, будущий отчет ЕС станет особенным, ведь на нем не сказалось разочарование из-за задержки с открытием новых переговорных кластеров. Она обратила внимание, что прогресс Украины реальный и практический, а не теоретический.

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— Так что прогресс в процессе расширения теперь не является теоретическим. И это важный год, значит, это будет важный отчет. В нем вы увидите, что Украина остается лидером. Не думаю, что это большое открытие – сказать, что она входит в четверку лидеров в процессе расширения. Это вполне очевидно, — подчеркнула она.

Матернова особо обратила внимание на уникальность условий, в которых Украина внедряет внутренние реформы и двигается по пути в ЕС.

— Я считаю, что тот факт, что Украина не отстает на пятом году войны и в условиях этой невероятной эскалации, свидетелями которой мы все являемся с конца лета, на самом деле сам по себе чрезвычайный. Думаю, это не следует недооценивать. И когда мы некоторое время назад говорили, что Украина пишет учебник о том, как проводить реформы в условиях войны – что абсолютно беспрецедентно в мире, – это до сих пор остается правдой, — сказала она.

Посолка ЕС также выразила надежду, что до конца текущего года удастся открыть другие кластеры в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Обнародование отчета происходит на фоне активной подготовки самого Европейского Союза к внутренним изменениям для принятия новых государств.

6 октября коллегия Еврокомиссии приняла специальный пакет предложений по внесению изменений в политики перед последующими расширениями ЕС (pre-enlargement policy reviews). Эти решения должны позволить принять в состав блока новых членов, включая Украину.

В Евросоюзе разрабатывают подробные предложения, согласно которым четыре страны-лидеры евроинтеграционного процесса — Украина, Черногория, Молдова и Албания — получат четкие дорожные карты для полноправного членства.

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