Гарантии безопасности и план восстановления: Умеров анонсировал переговоры в Брюсселе
- Рустем Умеров 4-5 ноября будет работать в Брюсселе с международными партнерами над Prosperity Plan и гарантиями безопасности для Украины.
- Украинскую делегацию будут представлять команды Минэкономики, Минфина, Минобороны и Офиса президента.
Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров вместе со своей командой и международными партнерами будет работать в Брюсселе в течение среды и четверга. Участники встреч сосредоточатся на разработке Prosperity Plan и гарантиях безопасности для Украины.
Об этом Умеров сообщил вечером 3 ноября.
Умеров подтвердил переговоры в Брюсселе
— Завтра и послезавтра с командой и партнерами работаем в Брюсселе. В повестке дня работа над Prosperity Plan и гарантиями безопасности для Украины, – отметил Умеров.
В переговорах примут участие представители Украины, США, Европейской комиссии, Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Всемирного банка.
Украину будут представлять команды трех министерств – экономики, финансов и обороны, а также Офиса президента.
По словам Рустема Умерова, встречи станут продолжением переговоров, которые ранее состоялись во Флориде и Осло и были направлены на достижение мира в Украине.
На уровне рабочих групп планируют детально проработать наработки по послевоенному восстановлению страны, экономическому развитию и обеспечению ее долгосрочной устойчивости.
В четверг, 5 ноября, переговоры перейдут к вопросам гарантий безопасности для Украины. К этой работе присоединятся представители США, Великобритании, Франции, Германии и НАТО.
— Безопасность, восстановление и развитие должны быть частями одного плана для Украины после войны, – подчеркнул Умеров.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал встречи представителей США, Европы, НАТО и Украины 4 ноября в Брюсселе. Среди главных тем переговоров он назвал пакет восстановления Украины и гарантии безопасности.