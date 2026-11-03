Глава Службы внешней разведки Рустем Умеров вместе со своей командой и международными партнерами будет работать в Брюсселе в течение среды и четверга. Участники встреч сосредоточатся на разработке Prosperity Plan и гарантиях безопасности для Украины.

Об этом Умеров сообщил вечером 3 ноября.

Умеров подтвердил переговоры в Брюсселе

— Завтра и послезавтра с командой и партнерами работаем в Брюсселе. В повестке дня работа над Prosperity Plan и гарантиями безопасности для Украины, – отметил Умеров.

В переговорах примут участие представители Украины, США, Европейской комиссии, Великобритании, Франции, Германии, НАТО и Всемирного банка.

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Украину будут представлять команды трех министерств – экономики, финансов и обороны, а также Офиса президента.

По словам Рустема Умерова, встречи станут продолжением переговоров, которые ранее состоялись во Флориде и Осло и были направлены на достижение мира в Украине.

На уровне рабочих групп планируют детально проработать наработки по послевоенному восстановлению страны, экономическому развитию и обеспечению ее долгосрочной устойчивости.

В четверг, 5 ноября, переговоры перейдут к вопросам гарантий безопасности для Украины. К этой работе присоединятся представители США, Великобритании, Франции, Германии и НАТО.

— Безопасность, восстановление и развитие должны быть частями одного плана для Украины после войны, – подчеркнул Умеров.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал встречи представителей США, Европы, НАТО и Украины 4 ноября в Брюсселе. Среди главных тем переговоров он назвал пакет восстановления Украины и гарантии безопасности.

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