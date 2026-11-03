Во время массированного обстрела Украины российские войска направили три беспилотника на подстанцию, от которой зависит стабильная работа Хмельницкой АЭС. Такая атака представляет угрозу ядерной безопасности всей Европы.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с послами стран G7 и Евросоюза.

Атака на подстанцию Хмельницкой АЭС: что известно

По словам Шмыгаля, во время переговоров он рассказал международным партнерам о массированной российской атаке, во время которой РФ использовала 289 беспилотников, 17 баллистических и 59 крылатых ракет.

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Главными целями российского обстрела вновь стали объекты энергетической инфраструктуры. Под ударом оказались электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

— Такие действия создают угрозу не только для Украины, но и для ядерной безопасности всей Европы. Это серьезный шаг эскалации, о котором мы проинформировали МАГАТЭ, – подчеркнул министр.

Он отметил, что Украина рассчитывает на надлежащую реакцию международных партнеров в ответ на дальнейшее усиление российских ударов по инфраструктуре, необходимой для стабильной работы украинских атомных электростанций.

Ранее в Укрэнерго заявили, что Россия продолжает одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Из-за массированных российских обстрелов ситуация в энергосистеме страны еще больше ухудшилась. В связи с этим в ряде регионов, среди которых Киев, пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии.

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