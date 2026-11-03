С вечера 3 ноября в Киеве временно прекратят движение трамваев и троллейбусов. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы. Это связано с критической ситуацией в энергосистеме Украины, вызванной обстрелами РФ.

Об этом сообщили в КМВА во вторник, 3 ноября.

Движение автобусов и трамваев в Киеве временно прекращено

Для обеспечения транспортного сообщения на отдельных направлениях КП Киевпастранс организует работу автобусов, которые будут дублировать маршруты электротранспорта.

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С маршрутами автобусов, которые будут курсировать вместо троллейбусов, можно ознакомиться здесь.

Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время опубликуют на сайте КП Киевпастранс.

— Важно: дублирующие автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будут определять в зависимости от имеющихся автобусов и водителей, пассажиропотоков и текущей ситуации в городе, — подчеркнули в КМВА.

Киевский метрополитен продолжает работать в обычном режиме, однако его дальнейшая работа будет зависеть от состояния энергосистемы.

Движение трамваев и троллейбусов планируют восстановить после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее в Укрэнерго сообщили, что Россия продолжает одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В результате массированных российских ударов ситуация в энергосистеме страны еще больше осложнилась. Из-за этого в ряде регионов, в частности в Киеве, пришлось ввести аварийные отключения электроэнергии.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в столице остается чрезвычайно сложной.

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