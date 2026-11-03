Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции на 2026 год. Согласно новой оценке, к концу декабря потребительские цены вырастут на 12,5%. Андрей Пышный объяснил пересмотр прогноза последствиями российских обстрелов, подорожанием топлива и увеличением бюджетных расходов.

Несмотря на общее инфляционное давление, в начале ноября некоторые продукты в Украине подешевели.

Факты ICTV выясняли, какие продукты подешевели в ноябре и сколько они стоят.

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На какие продукты питания снизились цены в ноябре

По данным мониторинга потребительских цен на продовольственном рынке, представленным Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на начало ноября за месяц больше всего подешевели куриные яйца и белокочанная капуста.

На какие продукты питания упали цены в ноябре:

куриные яйца – 47,8 грн за десяток. Это на 21% меньше, чем месяц назад;

белокочанная капуста – 18,2 грн/кг, снижение на 20%;

сливочное масло жирностью 82,5% – 86,6 грн за 200 г, подешевело на 10%;

свинина – 206,5 грн/кг, цена снизилась на 8%;

свекла – 15,7 грн/кг, минус 8%;

репчатый лук – 18,7 грн/кг, подешевел на 6%;

морковь – 16,8 грн/кг, снижение на 4%.

Положительная динамика заметна и при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По отдельным категориям продуктов цены также снизились.

В частности, куриные яйца стоят на 27% дешевле, чем год назад. Свинина потеряла в цене 11%, а сливочное масло 6%.

Какие цены на продукты в Украине сегодня

Но не все товары повседневного спроса изменились в цене. В начале ноября средняя стоимость ряда продуктов оставалась относительно стабильной.

Цены на продукты 3 ноября:

батон весом 500 г – 32,6 грн;

ржаной хлеб – 52,4 грн/кг;

подсолнечное масло – 93,7 грн/л;

макаронные изделия – 38,9 грн/кг.

На продовольственный рынок влияют сезонность, объемы производства, расходы на электроэнергию и топливо. Важную роль также играют логистика и хранение продукции. Поэтому стоимость отдельных товаров может меняться по-разному даже на фоне общего роста инфляции.

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