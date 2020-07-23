Захват заложника в Полтаве: все что известно на данный момент | Новости Полтавы

В Полтаве мужчина с гранатой взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
23 июля 0 9.05 утра на улице Остапа Вишни, у здания административного суда Полтавы, сотрудники уголовного розыска проводили задержание подозреваемого в угоне автомобиля.
Мужчина схватил за руку оперативника полиции и достал из кармана гранату РГД-5. Угрожал ее взорвать.
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Полиция объявила план перехвата Гром.
После переговоров, злоумышленник согласился отпустить полицейского в обмен на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна. Они вместе выехали на служебном автомобиле ВАЗ-2115 в направлении Киева.
— Он вместе с заложником едет Полтавой, его сопровождают полицейские, — написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Автомобиль сопровождает полицейский эскорт, но дорогу перед ним не перекрывают, сообщили Фактам ICTV в полиции Полтавы.
По состоянию на 12.45, ВАЗ едет по дороге местного значения в Решетиловском районе Полтавской области.
Что известно о террористе
По информации авторов телеграм-канала PavlovskyNews, имя террориста — Скрипник Роман Николаевич. Ранее его судили за хранение и сбыт наркотиков.
По данным Реестра судебных решений, Скрипник женат и имеет ребенка. Он участвовал в АТО на Донбассе. В 2019 году осужден Полтавским районным судом к трем годам условно за кражу и хранение наркотиков.
— Этот человек полиции известен. Она подозревается в совершении ряда угонов транспортных средств, — заявил представитель полиции области Роман Гришин.
Захват заложника в Полтаве
Во время захвата в Полтаве заложника, в плену сначала был оперативник уголовного розыска. Он приехал на задержание автовора. Но во время операции подозреваемый выхватил гранату РГД-5 и начал угрожать, что взорвет ее.
На месте приехали взрывотехники и подкрепление. Движение на улице заблокировали.
Источник: Антон Геращенко, полиция Полтавы