У Полтаві чоловік з гранатою взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна.

23 липня о 9.05 ранку на вулиці Остапа Вишні, біля приміщення адміністративного суду Полтави, працівники карного розшуку проводили затримання підозрюваного у викраденні автомобіля.

Чоловік схопив за руку оперативника поліції та дістав з кишені гранату РГД-5. Погрожував її підірвати.















Захоплення заручника у Полтаві: все що відомо на даний момент / 4 фотографии

Читайте: У Полтаві чоловік погрожує підірвати поліцейських – перше відео

Поліція оголосила план перехоплення Грім.

Після перемовин, зловмисник погодився обміняти поліцейського на начальника карного розшуку у Полтавській області Віталія Шияна. Вони разом виїхали на службовому автомобілі ВАЗ-2115 у напрямку Києва.

– Він разом із заручником їде Полтавою, його супроводжують поліцейські, – написав заступник глави МВС Антон Геращенко.

Автомобіль супроводжує поліцейський ескорт, але дорогу перед ним не перекривають, повідомили Фактам ICTV у поліції Полтави.

Станом на 12.45, ВАЗ їде дорогою місцевого значення у Решетилівському районі Полтавської області.

Шо відомо про терориста

За інформацією авторів телеграм-каналу PavlovskyNews, ім’я терориста — Скрипник Роман Миколайович.

За даними Реєстру судових рішень, Скрипник одружений і має дитину. Він брав участь у АТО на Донбасі. У 2019 році засуджений Полтавським районним судом до трьох років умовно за крадіжку та зберігання наркотиків.

– Ця особа поліції відома. Вона підозрюється у вчиненні низки незаконних заволодінь транспортними засобами, – заявив речник поліції області Роман Грішин.

Захоплення заручника у Полтаві

Під час захоплення у Полтаві заручника, полоненим спершу був оперативник карного розшуку. Він приїхав на затримання автокрадія. Але під час операції підозрюваний вихопив гранату РГД-5 та почав погрожувати, що підірве її.

На місці приїхали вибухотехніки та підкріплення. Рух на вулиці заблокували.

Джерело: Антон Геращенко, поліція Полтави

Фото: Департамент карного розшуку