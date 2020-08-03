В Киеве неизвестный мужчина пригрозил взорвать взрывчатку в отделении банка Универсал, который находится в бизнес-центре Леонардо.

Сейчас полицейские Киева ведут переговоры с террористом, который утверждает, что в его рюкзаке бомба. Введена в действие специальная полицейская операция Гром.

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С преступником ведут переговоры. Он требует, чтобы к нему пустили средства массовой информации, чтобы дать им интервью.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook сообщил, что в 12.00 в полицию позвонила сотрудница банка. Она рассказала, что отделение банка в бизнес-центре Леонардо захватили.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

В полиции попросили граждан и гостей столицы изменить маршруты перемещения и обходить перекресток улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской.