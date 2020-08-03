У Києві захопили банк – онлайн-трансляція

Відділення банку у бізнес-центрі Леонардо захопив невідомий чоловік. Поліцейські в Києві ведуть переговори з терористом, який перебуває в приміщенні і стверджує, що у нього в рюкзаку бомба.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

– О 12.00 у поліцію зателефонувала співробітниця банку, який розташований навпроти будівлі Оперного театру.

За словами Геращенка, чоловік – громадянин Узбекистану. Зараз є інформація, що його перша вимога – вихід у прямий ефір будь-якого телеканалу, щоб озвучити свої вимоги на всю країну.

Зараз на місці працює поліція, територію оточено, з людиною, що захопила відділення, ведуться переговори.

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Захоплення банку у БЦ Леонардо: відео, затримання терориста і подробиці операції / 6 фотографий

На місці також перебуває керівництво поліції Києва. Введено поліцейську операцію Грім.

Факти ICTV перебувають біля захопленого банку у бізнес-центрі Леонардо та ведуть стрім з місця подій.