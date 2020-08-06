PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие

В Полтаве на ул. Филиппа Орлика, 26 произошел несчастный случай. На строительстве многоэтажки упали строительные леса, в результате чего пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Известно, что на место происшествия выехали два подразделения спасателей. Последствия падения металлических конструкций ликвидируют сами строители.

  • В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие
  • В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие
  • В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие
  • В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие
  • В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие
  • В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие
  • В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие
  • В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие
В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие / 4 фотографии

Читайте: В центре Одессы обрушился жилой дом

Предприятие, которое занимается строительством, заявило, что полностью взяло на себя все расходы на лечение пострадавших.

На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства обвала.

Обвал дома в Харьковской области

В июне этого года на Харьковщине обрушились несущие конструкции заброшенного дома. В результате обвала травмы получили двое мужчин.

Один из них получил перелом нижних конечностей. Второй сломал ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома.

Источник: Интернет-издание Полтавщина

Фото: Интернет-издание Полтавщина

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх