В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие

В Полтаве на ул. Филиппа Орлика, 26 произошел несчастный случай. На строительстве многоэтажки упали строительные леса, в результате чего пострадали четыре человека. Их госпитализировали.
Известно, что на место происшествия выехали два подразделения спасателей. Последствия падения металлических конструкций ликвидируют сами строители.
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Предприятие, которое занимается строительством, заявило, что полностью взяло на себя все расходы на лечение пострадавших.
На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства обвала.
Обвал дома в Харьковской области
В июне этого года на Харьковщине обрушились несущие конструкции заброшенного дома. В результате обвала травмы получили двое мужчин.
Один из них получил перелом нижних конечностей. Второй сломал ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома.
Источник: Интернет-издание Полтавщина