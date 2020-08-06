В Полтаве на ул. Филиппа Орлика, 26 произошел несчастный случай. На строительстве многоэтажки упали строительные леса, в результате чего пострадали четыре человека. Их госпитализировали.

Известно, что на место происшествия выехали два подразделения спасателей. Последствия падения металлических конструкций ликвидируют сами строители.















В Полтаве обрушились строительные леса — есть пострадавшие / 4 фотографии

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Предприятие, которое занимается строительством, заявило, что полностью взяло на себя все расходы на лечение пострадавших.

На месте работает следственно-оперативная группа. Полиция выясняет обстоятельства обвала.

Обвал дома в Харьковской области

В июне этого года на Харьковщине обрушились несущие конструкции заброшенного дома. В результате обвала травмы получили двое мужчин.

Один из них получил перелом нижних конечностей. Второй сломал ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома.

Источник: Интернет-издание Полтавщина

Фото: Интернет-издание Полтавщина