У Полтаві на вул. Пилипа Орлика, 26 стався нещасний випадок. На будівництві багатоповерхівки впало будівельне риштування, в результаті чого постраждали четверо людей. Їх госпіталізували.

Відомо, що на місце події виїхали два підрозділи рятувальників. Наслідки падіння металевих конструкцій ліквідовують самі будівельники.















У Полтаві на будівництві обвалилось риштування – є постраждалі / 4 фотографии

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Підприємство, яке займається будівництвом, заявило, що повністю взяло на себе всі витрати на лікування постраждалих.

На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція з’ясовує обставини обвалу.

Обвал будинку на Харківщині

У червні цього року на Харківщині обвалилися несучі конструкції покинутого будинку. В результаті обвалу травми отримали двоє чоловіків.

Один з них отримав перелом нижніх кінцівок. Другий зламав ребра, але він зміг самостійно вибратися зі зруйнованого будинку.

Джерело: Інтернет-видання Полтавщина

Фото: Інтернет-видання Полтавщина