На Харьковщине обвалился дом — есть пострадавшие

17 июня в Харьковской области в селе Литвиновка обрушились несущие конструкции заброшенного дома. В результате происшествия травмы получили двое мужчин.

По информации ГСЧС, пострадали мужчины 1953 и 1982 года рождения. Один из них получил перелом нижних конечностей. Второй сломал ребра, но он смог самостоятельно выбраться из разрушенного дома.

Мужчина сам вызвал скорую помощь и спасателей. Уже на месте им оказали первую помощь. Пострадавших госпитализировали в Великобурлукскую центральную районную больницу.

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В Украине это далеко не первый случай обвала дома. В начале июня в Одессе обрушился четырехэтажный жилой дом.

Тогда в результате обрушения была повреждена газовая труба, но место пока не обнаружено. Работы по разбору завалов не проводили из-за запаха газа в воздухе. Из-под завалов были спасены 24 человека.