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Факти / Надзвичайні події

Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.

Очільника державного підприємства, що входить до складу НАН, викрили на вимаганні $200 тис.

За таку грошову винагороду чиновник гарантував бізнес-партнеру допомогу та сприяння в укладанні угоди про інвестиційну діяльність з подальшим отриманням земельної ділянки у постійне користування.

  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
  • Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис.
Керівника підприємства НАН України затримали за хабар у $200 тис. / 7 фотографий

Предмет угоди – земельна ділянка 0,41 га – також перебуває у власності Національної академії наук України.

Двом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України. Досудове розслідування триває.

Хабарництво у військовій академії Львова

Наприкінці липня у Львові силовики СБУ затримали офіцера військової академії за хабар у розмірі $1,2 тис.

З’ясувалося, що за таку винагороду капітан пообіцяв курсанту академії працевлаштувати його до Збройних сил України.

Якщо суд доведе вину офіцера, йому загрожує покарання у вигляді ув’язнення строком від 5 до 10 років.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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